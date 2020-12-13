В Нигерии бандиты похитили учеников из школы-интерната

Группа бандитов похитила на севере Нигерии 54 ученика средней школы-интерната для мальчиков.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил нигерийский телеканал Arise.

"В школе находились 884 ученика, после многочисленных проверок установлено, что без вести пропали 54", - заявил телеканалу один из сотрудников учреждения. Ранее нигерийская газета This Day передавала о нескольких десятках похищенных.

Бандиты на мотоциклах, открыв стрельбу, прорвались в здание вечером 11 декабря, когда школьники уже спали. Нападение было свершено в городе Канкара в штате Кацина. Это произошло спустя 48 часов после прибытия в штат президента Нигерии Мухаммаду Бухари. Он посещает с частным визитом свой родной город Дуара.

Представитель военных властей штата Гамбо Иса сообщил, что к операции по освобождению детей присоединились армейские силы, а также ВВС Нигерии. "Полицейские подразделения преследовали преступников, удалось вызволить 200 школьников", - заявил он. В школе в субботу побывал губернатор штата Амину Белло Масари. "Правительство делает все возможное, чтобы как можно быстрее освободить школьников", - заявил губернатор. Он распорядился немедленно закрыть на территории штата Кацина все школы-интернаты.

В нынешнем году в северных районах Нигерии произошел значительный рост количества нападений банд на мирных жителей. Наибольшее число атак зафиксировано в штатах Замфара, Кадуна, Сокото и Кацина. Бандиты захватывают заложников для дальнейшего выкупа, похищают скот, запугивают жителей, облагая их различными поборами. В создавшихся условиях власти вынуждены использовать воинские подразделения для борьбы с бандитами.