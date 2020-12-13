Более 656 тыс. случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 69,8 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 656 тыс., передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно опубликованным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов выросло более чем на 11,8 тыс., превысив 1,58 млн.

В ВОЗ поступили сведения о 69 808 588 инфицированных и 1 588 854 умерших. Число заразившихся возросло на 656 181, умерших - на 11 868.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 46% всех случаев заражения, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (303 063), на втором месте - регион Европы (265 334), на третьем - Юго-Восточная Азия (40 396).

Больше всего подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в США - 15 404 889. Далее следуют Индия (9 826 775), Бразилия (6 781 788), Россия (2 625 848), Франция (2 310 701), Великобритания (1 809 459), Италия (1 805 873), Испания (1 730 575), Аргентина (1 483 376), Колумбия (1 399 911), Германия (1 300 516) и Мексика (1 217 126).