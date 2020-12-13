Власти Британии призвали магазины запастись продуктами из-за Brexit

Совет министров Великобритании попросил супермаркеты запастись едой, лекарствами и другими товарами на фоне вероятного выхода страны из Евросоюза без торговой сделки, пишет в воскресенье, 13 декабря, газета The Sunday Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Министры считают, что если стороны не договорятся о торговой сделке, среди населения Соединенного Королевства может начаться паника, люди могут смести все с полок магазинов. По данным издания, Минздрав страны также призвал поставщиков лекарств, медицинского оборудования и вакцин сделать запасы на шесть недель вперед.

"Супермаркеты и министры очень обеспокоены паникой среди покупателей. Они видели, что произошло при COVID, когда люди начали скупать рулоны туалетной бумаги, и знают, как быстро все может пойти не по плану", - сказал изданию старший консультант одного из крупнейших супермаркетов.

По его словам, в Британии не ожидается проблем с мясом и фруктами, но при этом в течение трех месяцев может ощущаться нехватка овощей.

Переходный период после Brexit заканчивается 31 декабря, однако торгового соглашения между Великобританией и Евросоюзом все еще нет. Противоречий между сторонами оказалось слишком много, и по каждому из них они занимали принципиальную позицию. Хотя стороны движутся к компромиссу, ситуацию осложняют разногласия внутри самого ЕС. В ходе последнего раунда переговоров Париж неожиданно заявил о новых требованиях к Лондону и даже о возможном переносе переговоров на следующий год.