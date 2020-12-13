https://news.day.az/world/1297866.html В США произошла стрельба во время акции протеста - ВИДЕО
В США произошла стрельба во время акции протеста - ВИДЕО
Стрельба произошла в американском городе Олимпия, штат Вашингтон, где в субботу происходили столкновения сторонников и противников президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал NBC, передает Day.Az.
После инцидента был задержан подозреваемый, сообщил телеканалу сержант Даррен Райт. О состоянии человека, в которого стреляли, не сообщается.
Райт отметил, что между демонстрантами происходили столкновения и некоторые из них, похоже, были готовы к насилию.
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