Меркель назвала сроки начала вакцинации от COVID-19 в ЕС

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала сроки начала вакцинации от коронавируса в Германии и Евросоюзе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Меркель напомнила, что оценкой безопасности вакцины занимается Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA).

"EMA заявляла, что решение о допуске вакцины будет принято до 29 декабря... После этого сразу начнется поставка во все европейские страны и в январе будет возможность начать вакцинацию", - сказала канцлер Германии.

По ее словам, через несколько дней после допуска препарата начнется вакцинация.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V". Позже Новосибирский центр "Вектор" зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона".