https://news.day.az/world/1297947.html Пашинян экстренно созвал Совбез Армении
Пашинян экстренно созвал Совбез Армении
Экстренное заседание Совета безопасности Армении созвал премьер-министр страны Никол Пашинян 13 декабря, сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Согласно информации, на заседание армянского Совбеза приглашены и представители парламентских партий, среди которых есть и представители оппозиции. В частности, от "Процветающей Армении" на заседании выступит секретарь фракции Арман Абовян.
Повестка грядущего заседания пока не разглашается.
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