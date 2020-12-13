Пашинян экстренно созвал Совбез Армении

Экстренное заседание Совета безопасности Армении созвал премьер-министр страны Никол Пашинян 13 декабря, сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно информации, на заседание армянского Совбеза приглашены и представители парламентских партий, среди которых есть и представители оппозиции. В частности, от "Процветающей Армении" на заседании выступит секретарь фракции Арман Абовян.

Повестка грядущего заседания пока не разглашается.