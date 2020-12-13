https://news.day.az/world/1297954.html В Пакистане произошел взрыв
В Пакистане произошел взрыв
По меньшей мере 25 человек были ранены в воскресенье в результаты взрыва в городе Равалпинди северо-восточной пакистанской провинции Пенджаб. Об этом сообщил телеканал Geo TV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Ранее агентство Xinhua информировало о 10 пострадавших. По данным источников Geo TV, три человека находятся в критическом состоянии.
Ведется расследование.
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