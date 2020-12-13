Установлен первый пациент, с которого началось распространение коронавируса в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пациента с коронавирусом, с которого началось распространение инфекции в России, удалось установить, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее словам, инфицированный появился 1 марта, а к 17 марта уже было сто случаев заражения.

"Мы говорим сейчас уже о том, кто уже распространял инфекцию", - сказала глава ведомства телеканалу "Россия 1".

При этом Попова отметила, что первыми выявленными случаями коронавируса в России были три завезенные из Китая, однако после них не последовало распространение инфекции.

По последним данным, в России с начала пандемии выявлено 2 653 928 случаев COVID-19, вылечились 2 106 235 пациентов, умерли 46 941.