В Чечне произошло второе за сутки землетрясение

Второе за сутки землетрясение зафиксировано в Чечне, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Магнитуда второго землетрясения составила 4,1. Эпицентр находился также в Урус-Мартановском районе.

По данным ведомства, разрушений нет.

Первое землетрясение магнитудой 5,6 с эпицентром в Урус-Мартановском районе на глубине 25 км было зафиксировано около 00.30 мск 13 декабря. Толчки почувствовали также в Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Северной Осетии и Дагестане. Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.