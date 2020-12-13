https://news.day.az/world/1297964.html В Чечне произошло второе за сутки землетрясение
В Чечне произошло второе за сутки землетрясение
Второе за сутки землетрясение зафиксировано в Чечне, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Магнитуда второго землетрясения составила 4,1. Эпицентр находился также в Урус-Мартановском районе.
По данным ведомства, разрушений нет.
Первое землетрясение магнитудой 5,6 с эпицентром в Урус-Мартановском районе на глубине 25 км было зафиксировано около 00.30 мск 13 декабря. Толчки почувствовали также в Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Северной Осетии и Дагестане. Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.
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