Медики назвали причины распространения коронавируса

Израильский иммунолог, заведующий зав отделением Иерусалимской клиники Хадасса Хар ха-Цофим Яков Беркун назвал основную причину распространения коронавируса. По его мнению, причина - в характере самого человека, в отсутствии самодисциплины. "До сих пор есть немало людей, которые утверждают, что это все конспирация, что никакого вируса нет", - заявил он телеканалу "Россия 1", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Заместитель главного врача инфекционной клиники Цзиньиньтань в Ухане (она одной из первых приняла коронавирусных пациентов) Хуан Чжаолинь рассказал в фильме, как вся провинция Хубэй показала пример хорошо организованной профилактики и контроля над распространением эпидемии по всей стране.

Однако до сих пор еще есть люди, которые не верят в коронавирус. Денис Проценко главный врач ГКБ № 40 в Коммунарке ответил ковид-диссидентам, показав загрузку стационара: "Только за один день к нам в клинику поступили 800 пациентов. Из них 235 находятся в реанимации". Медик отметил "диаметральное сальто" в отношении к врачам. От полного восхищения докторами в апреле до возврата к нулевой точке: мол, врачи плохие, им платят бешеные деньги, и они специально ради этого накручивают статистику.

По последним данным, число заболевших коронавирусом в мире превысило 80 миллионов человек, скончались более полутора миллионов человек.