США не смогли остановить строительство "Северного потока - 2"

Россия продолжит достраивать газопровод "Северный поток - 2", несмотря на усилия США. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Bloomberg.

Год назад работы по прокладыванию труб пришлось остановить из-за санкций, введенных США против компаний, участвующих в проекте. Вашингтон намерен одобрить новые ограничения в отношении "Северного потока - 2" уже в декабре.

США опасаются, что проект позволит России оказывать "слишком много влияния" на Европу и лишит американский сжиженный природный газ доли на этом рынке, говорится в сообщении.

Но, несмотря на усилия Вашингтона, судно "Фортуна" возобновило укладку двух параллельных подводных участков "Северного потока - 2". Трубоукладчик проложит 2,6-километровый участок газопровода в водах Германии.

Ожидается, что следующая порция санкций США будет касаться компаний, имеющих доступ к американской финансовой системе и предоставляющих страховые и сертификационные услуги организациям, достраивающим газопровод.

