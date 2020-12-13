ВОЗ сравнила пандемию COVID-19 с войной

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович прокомментировала ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в мире.

Как передает Day.Az, об этом сообщает "Россия 1".

Соответствующее заявление она сделала в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год".

"Это война между человечеством и миром вирусов", - подчеркнула Вуйнович.