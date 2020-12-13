https://news.day.az/world/1297981.html ВОЗ сравнила пандемию COVID-19 с войной
ВОЗ сравнила пандемию COVID-19 с войной
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович прокомментировала ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в мире.
Как передает Day.Az, об этом сообщает "Россия 1".
Соответствующее заявление она сделала в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год".
"Это война между человечеством и миром вирусов", - подчеркнула Вуйнович.
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