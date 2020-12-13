В Европе смертность от COVID-19 увеличилась на 100 процентов

Всемирная организация здравоохранения привела неутешительную статистику по ковиду. За последние полтора месяца уровень смертности от заразы по всему миру увеличился на 60%, а в Европе - на все 100. Плохи дела. Надежной вакцина от коронавируса у европейцев все как-то не получается. И даже если российский "Спутник V" каждый день поливать грязью через СМИ, эффективность своей вакцины от этого не повышается. А люди ждут.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, англо-шведская компания AstraZeneca согласилась работать вместе с российскими разработчиками "Спутника". Клинические испытания комбинирования двух вакцин должны начаться до конца года, что по мысли исследователей должно поднять эффективность оксфордской вакцины до 90% с 62, как сейчас.

Великобритания объявила себя лидером в мировой борьбе с пандемией. Здесь началось массовое применение вакцины компаний Pfizer и BioNtech. На освещение этой темы были брошены все информационные ресурсы страны. В прямом эфире министры рыдали от умиления. Глава кабинета лично наблюдал за процедурой прививки.

"Люди впервые получают вакцину, эффект будет происходить постепенно. Хочу подчеркнуть, постепенно, потому что придется подождать. Мы не победили еще этот вирус, и это важно понимать", - заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Помимо сугубо медицинских эта вакцинация имеет в Великобритании совершенно четкие политические цели. Из-за провальных действий во время пандемии репутация кабинета Джонсона сейчас на нуле. Нужны позитивные новости, а где их взять, если кроме коронавируса остается только не менее депрессивный Brexit?..

После первых уколов британские министры заговорили о своих планах на предстоящее лето, давая понять, что и остальные в новом году смогут нормально отдохнуть. Разрекламированное начало оказалось небезупречным. Уже на второй день выяснилось, что вакцина Pfizer противопоказана аллергикам.

Правительство также не сумело организовать доставку препарата в дома престарелых, хотя обещало начать именно с них. Вакцину надо хранить при температуре минус 70 и поставляют ее упаковками по 975 доз, которые нужно израсходовать максимально быстро, а в приютах для пожилых, как правило, всего лишь несколько десятков человек. Менее капризная оксфордская вакцина пока не допущена к применению. К тому же ее доказанная эффективность - всего 62%.

"62% - это защита от симптомов заболевания. Но защита от самого вируса составляет всего 4%. И это удивительно. Возникает вопрос: если вы привились оксфордской вакциной, у вас сохраняется вирус и можете ли вы кого-то им заразить?" - говорит Эндрю Хилл, старший научный сотрудник кафедры фармакологии Ливерпульского университета.

Исправить ситуацию, возможно, удастся с помощью российской вакцины "Спутник V". До конца этого года британо-шведская компания AstraZeneca начнет исследование комбинаций препаратов из Оксфорда и московского Института имени Гамалеи, чтобы получить максимально эффективное средство для борьбы с пандемией. Необходимость коллективных усилий подсказывает здравый смысл. И дело не только в качестве, но количестве производимых вакцин.

"В следующем году каждый производитель сможет поставить не больше полутора миллиардов доз. Но этого недостаточно, чтобы вакцинировать всех. Если присоединятся русский "Спутник" и вакцина из Китая, тогда, может быть, и хватит. Но даже в этом случае мы вынуждены думать о том, а насколько хватит иммунитета. Если вакцина будет действовать всего шесть месяцев, то к июню следующего года надо будет заново начинать прививки", - отметил Хилл.

На саммите Евросоюза принято решение начать массовую вакцинацию в январе. 29 декабря в Европе должна быть официально допущена к применению вакцина Pfizer. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предпочитает назвать ее по имени разработчика - немецкой компании BioNtech.

"Мы нацелены разрешить вакцину от BioNTech к концу года с учетом мнения Европейского агентства по лекарственным средствам. Оценка вакцины от Moderna ожидается к середине января, работа с другими производителями продолжается", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Лидер по подготовке к массовой вакцинации - Германия. Для этих целей в стране создают 430 центров. Организованы мобильные команды для проведения прививок в домах престарелых. В Берлине решено использовать бездействующие аэропорты и крытую арену "Велодром", которая во время спортивных соревнований и концертов вмещает 12 тысяч посетителей. Городские власти планируют ежедневно вакцинировать 20 тысяч берлинцев.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конти считает необходимым развернуть мощную информационную кампанию за применение вакцин. "Мы хотим отпраздновать День вакцины, когда каждый человек символично или своим действием сможет подчеркнуть, что Европа едина", - заявил он.

За последние полтора месяца смертность в Европе увеличилась на 100%. Власти Стокгольма заявили о том, что в городских клиниках практически полностью забиты палаты интенсивной терапии: "Мы наблюдаем крайне серьезную ситуацию в системе здравоохранения, и нам нужна помощь. Смертельный вирус нанес по нам сильнейший удар с начала этого года и доказал нам, что он непредсказуем и безжалостен. Он распространяется повсюду и поражает наших стариков и людей со слабым здоровьем".

Такая же картина в Германии, где сегодня один из самых плохих показателей по заболеваемости в Европе. В университетском госпитале Мангейма сообщают, что в палатах интенсивной терапии уже не осталось свободных мест.

В Германии задумались над тем, чтобы до конца этого года ввести очередной карантин.

"Вирус не учитывает, закончили ли мы все свои рождественские покупки или нет. Дополнительные меры необходимо вводить по всей Германии. И лучше раньше, чем позже", - сказал министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

Предстоящее Рождество как угрозу безопасности воспринимают и британские власти. Королеве Елизавете Второй пришлось отказаться от привычной рождественской мессы в своем поместье Сандрингем. Вместе с супругом она остается на изоляции в замке Виндзор. Пока не ясно, кто из ее детей и внуков получит приглашение на рождественский обед: по установленным правительством правилам под одной крышей могут собираться не больше трех семей.

Елизавете - 94 года, герцогу Филиппу Эдинбургскому - 99 лет. Оба они - среди первоочередников на вакцинацию, но информации о том, когда им будет сделана прививка, до сих пор нет.