Хакеры взломали Минфин США

Хакеры взломали систему Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитили данные.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Reuters.

По заявлениям источников, за атакой стоит хакерская группировка, поддерживаемая иностранным правительством. При этом сведений о том, власти какой страны считаются причастными к произошедшему, не приводится.

Американское правительство уже получило сообщения об инциденте.

"Предпринимаются все необходимые шаги для выявления и устранения любых возможных проблем, связанных с этой ситуацией", - заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Уллит.

Из-за произошедшего было проведено заседание Совета национальной безопасности в Белом доме, рассказал один из источников.