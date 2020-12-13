В Украине назвали условие досрочного введения локдауна

Карантин на Украине могут ввести раньше запланированных сроков при росте темпов заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, заявил министр украинского кабмина Олег Немчинов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на "Украина 24".

"Сейчас мы говорим о цифре 32 - 35 тысяч больных за день", - пояснил Немчинов.

При этом он добавил, что важно учитывать вопросы обеспечения коек кислородом и число вовлеченных в борьбу с COVID-19 больниц.

Ранее сообщалось, что власти Украины намерены ввести локдаун с 8 по 24 января 2021 года из-за опасности распространения новой коронавирусной инфекции.