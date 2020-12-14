Капитан одной из команд "Что? Где? Когда?" заразился коронавирусом

Капитан одной из команд "Что? Где? Когда?" Алесь Мухин в воскресенье не пришел на игру в связи с положительным результатом теста на коронавирус. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в ходе прямого эфира на Первом канале сообщил ведущий телеигры Борис Крюк.

"Все участники игры постоянно проходят тестирование на коронавирус. В составе знатоков вновь вынужденная замена. Отец-основатель этой команды Алесь Мухин по-прежнему бодр и весел, но у него положительный тест, поэтому его сменил на посту капитана Николай Крапиль", - сказал он.

Представитель Мухина Андрей Кулешов в беседе с ТАСС сообщил, что знаток и по совместительству ведущий белорусского "Что? Где? Когда?" чувствует себя отлично.

"Самочувствие отличное, все в порядке", - сказал он.