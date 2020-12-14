https://news.day.az/world/1298015.html В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
За прошедшие сутки в Москве умерли еще 75 пациентов с коронавирусной инфекцией. Как передает Day.Az, об этом сообщил оперативный штаб России по борьбе с заболеванием в Telegram-канале.
Таким образом, число скончавшихся с коронавирусом в Москве достигло 9945. Накануне сообщалось о 72 умерших.
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