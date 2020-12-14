В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом

За прошедшие сутки в Москве умерли еще 75 пациентов с коронавирусной инфекцией. Как передает Day.Az, об этом сообщил оперативный штаб России по борьбе с заболеванием в Telegram-канале.

Таким образом, число скончавшихся с коронавирусом в Москве достигло 9945. Накануне сообщалось о 72 умерших.