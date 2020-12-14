В США одобрили вакцинацию от коронавируса

Глава американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд заявил, что подписал рекомендацию консультативной группы о вакцине Pfizer и BioNTech от коронавируса. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его слова приводит Reuters.

"Я с гордостью подписал рекомендацию Консультативного комитета по практике иммунизации использовать вакцину Pfizer против COVID-19 для вакцинации людей от 16 лет и старше", - рассказал Редфилд.

Соединенные Штаты занимают первое место в мире по числу случаев новой коронавирусной инфекции, за все время пандемии коронавирусом заразились более 16 млн американцев.