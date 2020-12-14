Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 70,4 миллиона

Количество заражений коронавирусом нового типа во всем мире превысило 70,4 миллиона, почти 1,6 миллиона человек скончались.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, количество заражений во всем мире достигло 70 461 926, скончались 1 599 704 пациента с коронавирусом.

За минувшие сутки в мире выявили 649 425 новых случаев COVID-19 и 10 718 летальных исходов.