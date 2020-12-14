https://news.day.az/world/1298039.html Нефть продолжает дорожать
Нефть продолжает дорожать
В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже ICE стоимость в феврале контракта на экспорт нефти Brent повысилась на 0,74% и составила 50,34 долларов за баррель.
Как сообщает Day.Az, стоимость 1 барреля нефти марки WTI на нью-йоркской товарной бирже NYMEX с учетом отгрузки в январе повысилась на 0,67% и составила 46,88 долларов.
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