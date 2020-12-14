В США стартует массовая вакцинация

В самой пострадавшей от пандемии стране - США (почти 17 млн зараженных и свыше 300 тысяч смертей) в понедельник начинается массовая вакцинация с использованием медикамента от Pfizer/BioNTech. В первый день он поступит в 145 мобильных амбулаторий, где будут делать прививки.

Чтобы доставить препарат, требовалось соблюдение непростых правил логистики, первое из которых - хранение вакцины при температуре -70°, это ниже, чем бывает зимой в Антарктике.

Второе правило - вакцина переносит лишь четыре перемещения, после чего она может утратить свои профилактические свойства.

Специалисты из Pfizer/BioNTech сообщали, что их вакцина проявляет эффективность в 95% случаев.

Во время последней фазы испытания стало известно о шести смертях - скончались два человека из группы, получавшей плацебо, и четыре, которым вкололи вакцину, но у умерших были тяжелые сопутствующие хронические недуги.

Во вторник препарат поступил еще в 425 амбулаторий.

Операция по доставке вакцины получила название WarpSpeed, ею руководил четырехзвёдный генерал армии США Густав Перна.

В первую очередь прививка будет сделана медикам и тем, кто живет в домах престарелых.