Германия уходит в рождественский локдаун

В Германии за десять дней до Рождества вводится жесткий локдаун. По всей стране со среды закрываются непродовольственные магазины и детские сады, в школы переходят на дистанционное обучение. Рождество разрешено встретить в узком семейном кругу (максимум девять взрослых). Немцам позволили посещать церковь в масках и при соблюдении социальной дистанции, но песнопение в храмах отменяется. Новые санитарные меры утверждены канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министрами федеральных земель.

Ангела Меркель, канцлер Германии: "Существует настоятельная необходимость действовать. Приняты нами решения основаны на сегодняшних реалиях. Мы пришли к выводу, что меры будут актуальны до 10 января. Наша цель - снизить число случаев заболевания коронавирусом. Мы не можем сказать, как будет развиваться ситуация в начале января. Все будет зависеть от результатов".

По словам Меркель, задача властей - добиться снижения числа зараженных до 50 инфицированных на 100 тысяч жителей.

Правительство обещает помочь фирмам и частным предпринимателям, которые несомненно понесут потери в связи с карантином. Максимальный размер помощи каждой отдельной компании увеличен в январе повышается с 200 тысяч евро 500 тысяч.

Владельцы малого бизнеса разочарованы. Яна Элиас, хозяйка магазина: "Они закрывают нас сейчас, в то время, когда у нас самый большой оборот. В предрождественские мы получаем хорошую прибыль. Мы весь год на это работаем. И да, конечно, меня это злит, потому что магазины можно было бы закрыть раньше, например в октябре, чтобы мы смогли работать в течение двух недель до Рождества и Нового года. Я считаю, что решение политиков несколько запоздало".

Для тех, кто не купили подарки своим близким и друзьям времени осталось немного: два рабочих дня. Но есть и те, кто позаботились об этом заранее.

Сара, клиент: "Я не чувствую какого-либо давления, потому что я предусмотрительно приобрела рождественские подарки еще в начале уходящего года и, конечно же, заказала в нужном количестве".

В новогодние праздники вводится повсеместный запрет на собрания. Местные власти вправе запрещать фейерверки на площадях и улицах. Кроме того с 16 по 10 января не разрешается распивать спиртные напитки в общественных местах. За нарушение придется платить штраф.