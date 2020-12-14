Протесты и беспорядки во Франции

Во многих крупных городах Франции вновь состоялись манифестации против законопроекта "О глобальной безопасности", который находится на рассмотрении парламента страны.

В Париже демонстрация проходила мирно, но затем группы хулиганов начали забрасывать стражей порядка бутылками, кидать в них петарды и шумовые гранаты. На это полиция ответила водометами и применила слезоточивый газ. Задержаны около 150 человек. По словам министра внутренних дел страны Жеральда Дарманена, в беспорядках принимали участие радикально настроенные активисты неформального движения Black Block.

Возмущение общественности, журналистов и правозащитников вызвала статья законопроекта, предусматривающая крупный штраф и тюремное наказание для тех, кто размещает в интернете. Фотографии полицейских, на которых четко видны их лица, а также сообщает их адреса и фамилии. Критики этого документа утверждают, что он посягает на свободу слова и свободу собраний.