Протесты и беспорядки во Франции - ВИДЕО
Во многих крупных городах Франции вновь состоялись манифестации против законопроекта "О глобальной безопасности", который находится на рассмотрении парламента страны.
В Париже демонстрация проходила мирно, но затем группы хулиганов начали забрасывать стражей порядка бутылками, кидать в них петарды и шумовые гранаты. На это полиция ответила водометами и применила слезоточивый газ. Задержаны около 150 человек. По словам министра внутренних дел страны Жеральда Дарманена, в беспорядках принимали участие радикально настроенные активисты неформального движения Black Block.
Возмущение общественности, журналистов и правозащитников вызвала статья законопроекта, предусматривающая крупный штраф и тюремное наказание для тех, кто размещает в интернете. Фотографии полицейских, на которых четко видны их лица, а также сообщает их адреса и фамилии. Критики этого документа утверждают, что он посягает на свободу слова и свободу собраний.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре