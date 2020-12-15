В Японии нашли лодку, которую унесло цунами в 2011 году

У берегов японского острова Хатидзёдзима в Тихом океане обнаружили рыбацкую лодку, которую унесло цунами после Великого землетрясения в Восточной Японии в 2011 году. Об этом информирует Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что лодку унесло из порта города Кэсэннума в префектуре Мияги. Из-за того, что она 10 лет пробыла в море, дно и борта обросли ракушками. В конечном итоге судно оказалось у западного побережья острова Хатидзёдзима в 650 километрах от Мияги.

По сохранившемуся номеру удалось отыскать порт ее приписки. Обнаруживший лодку мужчина сообщил, что она была полузатоплена, но не переворачивалась. Ему удалось вытащить ее на берег.