На заводе iPhone в Индии беспорядки

Индийская полиция задержала по меньшей мере 132 участника беспорядков на заводе по производству телефонов iPhone в юго-западном штате Карнатака.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает в понедельник газета The Hindu, беспорядки начались в субботу и продолжались в воскресенье на предприятии Wistron Ifocomm Manufacturing, дочерней компании тайваньской корпорации Wistron Corporation. Сотни рабочих, недовольных размером зарплаты, разгромили заводские помещения, переворачивали и поджигали автомобили.

Администрация заявила о хищении в ходе протестов большого количества компьютерной техники и другого имущества. Общий ущерб, причиненный протестующими, оценивается в более $13,5 млн.

Правоохранительные органы ведут розыск зачинщиков беспорядков. Правительство Карнатаки заявило, что виновные в актах вандализма и кражах с предприятия будут привлечены к строгой ответственности.

По мнению экспертов, беспорядки не окажут сильного влияния на производство iPhone в Индии.

Завод Wistron Corporation находится примерно в 60 километрах от Бангалора, столицы штата Карнатака. На нем производятся телефоны iPhone SE, а также другая IT-продукция.