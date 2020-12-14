https://news.day.az/world/1298207.html В Турции задержаны 11 подозреваемых в связях с иранским наркобароном
В Турции задержаны 11 подозреваемых в связях с иранским наркобароном
Организация национальной безопасности Турции провела поисковую операцию в связи с незаконным оборотом наркотиков.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, задержаны 11 человек, подозреваемых в связях с иранским наркобароном Наджи Шерифом Зиндашти.
В сообщении говорится, что в ходе операции была уничтожена сеть, связанная с иранской разведкой.
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