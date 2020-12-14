В Турции задержаны 11 подозреваемых в связях с иранским наркобароном

Организация национальной безопасности Турции провела поисковую операцию в связи с незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, задержаны 11 человек, подозреваемых в связях с иранским наркобароном Наджи Шерифом Зиндашти.

В сообщении говорится, что в ходе операции была уничтожена сеть, связанная с иранской разведкой.