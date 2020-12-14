https://news.day.az/world/1298212.html "Никол Пашинян не в силах решить наши проблемы!" - массовые протесты в Гюмри
"Никол Пашинян не в силах решить наши проблемы!" - массовые протесты в Гюмри
Демонстрации с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна продолжаются в Гюмри. Очередную акцию организовали местные представители АРФ Дашнакцутюн. С 12:00 до 12:30 они перекрыли три центральные улицы города, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
"Премьер-министр не в силах решать проблемы, стоящие перед страной, и это очевидно всем",- заявил Карен Галстян.
В предстоящие дни оппозиция Армении готовит более масштабные акции.
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