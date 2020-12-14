"Никол Пашинян не в силах решить наши проблемы!"

Демонстрации с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна продолжаются в Гюмри. Очередную акцию организовали местные представители АРФ Дашнакцутюн. С 12:00 до 12:30 они перекрыли три центральные улицы города, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Премьер-министр не в силах решать проблемы, стоящие перед страной, и это очевидно всем",- заявил Карен Галстян.

В предстоящие дни оппозиция Армении готовит более масштабные акции.