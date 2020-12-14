https://news.day.az/world/1298225.html Вакцина от COVID-19 доставлена во все регионы России
Вакцина от COVID-19 доставлена во все регионы России
Российская вакцина "Спутник V" доставлена во все регионы страны для проведения масштабной вакцинации от коронавируса нового типа, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Партии вакцины для масштабной вакцинации сегодня доставлены во все регионы России", - заявил глава Минздрава.
За все время пандемии в России выявлено более 2,6 млн случаев заражения коронавирусом, из них более 47 тысяч - с летальным исходом.
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