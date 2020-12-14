Очевидец о стрельбе в Нью-Йорке: Была давка, все бросились бежать

В Нью-Йорке выясняют детали атаки, которая произошла буквально на ступенях собора в самом сердце города. Неизвестный там открыл стрельбу, причем сразу из двух пистолетов. Как позже станет известно, от последующего мощного взрыва отделяли секунды.

Сейчас весь квартал оцеплен полицией, а к месту продолжают стягиваться прохожие. Ближе не подойти, но вот отсюда как раз виден собор и те самые ступени. Стрельбу неизвестный открыл сразу после рождественского концерта. В это время на улице были сотни прихожан.

"Он стрелял здесь, за этой мраморной колонной. Все бросились бежать, началась давка. Это было как 11 сентября", - рассказал очевидец Стивен Вавра.

Выстрелы звучали почти минуту, все это время перепуганные очевидцы пытались укрыться за колоннами и машинами, кому-то повезло больше, они сумели забежать в здание собора. А те, кто успел разглядеть нападавшего, утверждают, что он явно был не в себе.

"Стрелок все время повторял: "Просто стреляй в меня! Стреляй в меня! Давай, стреляй в меня! Стреляй в меня!" Я была в таком шоке... Мне потребовалось несколько секунд, прежде чем я побежала", - рассказала местная жительница Джуди Ромер.

Офицеры пытались убедить его сдаться, но это явно не входило в планы нападавшего. Он продолжал стрелять в полицейских, остановить злоумышленника удалось лишь ответным огнем, в результате от полученных ранений он умер в больнице.

"Наши сотрудники выстрелили 15 раз. Подозреваемый был ранен в голову. Мы установили его личность, у него криминальное прошлое, но пока мы не можем его раскрывать", - сообщил комиссар полиции Нью-Йорка Дермот Ши.

В этой перестрелке только чудом никто из прихожан не пострадал. Нападение, судя по всему, он долго и тщательно готовил: в сумке стрелявшего полиция нашла два пистолета, ножи, бензин и даже библию. Сейчас офицеры допрашивают свидетелей и изучают кадры с камер видеонаблюдения. Пока неясно, были ли у него соучастники, и самое главное, мотив этой атаки остается неизвестным.