В Австралии заметили мистический трехсторонний монолит

В Австралии местные жители заметили мистический металлический столб, об обнаружении которого ранее сообщали в США, Польше, Великобритании и Испании.

Сверкающий монолит с тремя гранями был замечен в Аделаиде, Южная Австралия, на прошлой неделе. Однако через несколько дней он уже исчез со своего места рядом с Сифордским железнодорожным мостом, передает 7NEWS. На месте установки монолита остались три поддерживающих его столба.

На появившемся и пропавшем монолите в Австралии были особенности - гравировка с тремя не связанными друг с другом точками на карте. Сообщается, что были указаны координаты башни Трампа в Нью-Йорке, Сфинкса в Египте и необитаемого острова недалеко от Гуамы.

Первый из мистических монолитов был найден в США в пустыне Юта, он также позднее исчез.