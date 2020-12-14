https://news.day.az/world/1298233.html Археологи нашли башню из человеческих черепов в Мексике - ВИДЕО
Археологи нашли башню из человеческих черепов в Мексике - ВИДЕО
Жуткую находку сделали археологи в центре Мехико. Ученые обнаружили целую башню из человеческих черепов. Таким необычным образом, выставляя останки своих врагов напоказ, ацтеки пытались отпугнуть от своих земель европейских завоевателей.
Подобные сооружения в мексиканской столице уже находили. Но в этот раз ученые сделали любопытное открытие: на этом же месте древние жители Мексики также приносили своих соплеменников в жертву верховному божеству, богу солнца и войны, это подтверждают десятки женских и детских черепов.
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