Археологи нашли башню из человеческих черепов в Мексике

Жуткую находку сделали археологи в центре Мехико. Ученые обнаружили целую башню из человеческих черепов. Таким необычным образом, выставляя останки своих врагов напоказ, ацтеки пытались отпугнуть от своих земель европейских завоевателей.

Подобные сооружения в мексиканской столице уже находили. Но в этот раз ученые сделали любопытное открытие: на этом же месте древние жители Мексики также приносили своих соплеменников в жертву верховному божеству, богу солнца и войны, это подтверждают десятки женских и детских черепов.