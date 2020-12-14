Пассажиры самолета сняли на видео безбилетника, забравшегося на крыло

Неизвестный мужчина забрался на крыло самолета в аэропорту Лас-Вегаса. Очевидцы сняли на видео, как он бегал по крылу воздушного судна, принадлежащего авиакомпании Alaska Airlines.

Сотрудники полиции попытались поймать дебошира. По всей видимости, он намеревался улететь на крыле, однако выяснилось, что данный самолет только совершил посадку.

Как рассказали очевидцы порталу TMZ, неизвестный проник на территорию аэропорта и забрался на стоявший после посадки на поле самолет. Его заметил командир судна, после чего дебошира начали фотографировать и снимать на телефоны пассажиры.

Хулиган несколько раз пробежался по крылу, после чего попытался залезть на один из его элементов, убегая от ловивших его полицейских. Однако мужчина не удержался и упал на землю, сильно ударившись головой.

По данным полиции, безбилетник может страдать психическим расстройством.