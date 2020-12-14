https://news.day.az/world/1298252.html В США выявили более 190 тысяч новых случаев COVID-19
В США выявили более 190 тысяч новых случаев COVID-19
Число случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на 190 920.
Как передает Day.Az, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса.
По данным университета, за минувшие 24 часа в США скончались 1389 пациентов с подтвержденным заболеванием. Ранее в субботу медики зафиксировали рекордный суточный прирост заболевших - 231 775.
По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 16 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались более 299 тысяч человек. Выздоровели более 6 миллионов.
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