В США выявили более 190 тысяч новых случаев COVID-19

Число случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на 190 920.

Как передает Day.Az, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, за минувшие 24 часа в США скончались 1389 пациентов с подтвержденным заболеванием. Ранее в субботу медики зафиксировали рекордный суточный прирост заболевших - 231 775.

По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 16 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались более 299 тысяч человек. Выздоровели более 6 миллионов.