В США началась вакцинация от коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первые партии препарата Pfizer и BioNTech уже были развезены по стране на выходных. Тем не менее, в некоторых штатах вакцинация начнется во вторник.

Ранее представитель так называемой операции "Сверхскорость" - частно-государственной программы по разработке, производству и распространению вакцины - Густаве Перна сообщил, что в понедельник препарат доставят в 145 мест в 50 штатах, во вторник - еще в 425, в среду - еще в 66.

США находятся на первом месте в мире по распространению коронавируса: заразились 16,7 миллиона, выздоровели 9,7 миллиона, скончались 306 тысяч человек.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 72 млн заболевших, 51 млн выздоровели, больше 1,6 млн человек скончались.