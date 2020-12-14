https://news.day.az/world/1298290.html Хасан Роухани отреагировал на стихотворение Эрдогана, прочитанное в Баку
Хасан Роухани отреагировал на стихотворение Эрдогана, прочитанное в Баку
Поскольку я знаю Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, не думаю, что он проявил неуважение к Ирану и его территориальной целостности.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на пресс-конференции сказал Президент Ирана Хасан Роухани.
По его словам, как отметила турецкая сторона, стихотворение Президента Турции не было направлено против Ирана.
"На этом основании, следует оценивать выступление Президента Турции в полном контексте", - отметил Хасан Роухани.
Он отметил, что проявленную в Иране реакцию по этому вопросу следует принять с пониманием, поскольку территориальная целостность Ирана крайне важна.
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