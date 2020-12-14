В Турции введут круглосуточный комендантский час на новогодние праздники

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о введении круглосуточного комендантского часа в Турции на новогодние праздники, с 21.00 31 декабря до 5.00 4 января, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На сегодняшнем заседании кабинета министров было принято решение установить комендантский час с девяти вечера 31 декабря до пяти утра 4 января", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.

Ранее Эрдоган объявил о новых ограничительных мерах из-за роста числа случаев коронавируса в стране. Бани, сауны, бассейны, спортзалы со вторника приостановили работу, в торговые центры пропускают определенное число посетителей и только по цифровому коду. Комендантский час действует с 21.00 до 5.00 в рабочие дни, а также с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника. Ранее в стране была приостановлена работа кафе и ресторанов, кроме обслуживания на вынос.