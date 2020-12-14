Стало известно сколько врачей в мире заразились коронавирусом

Медицинские работники непропорционально сильно затронуты пандемией коронавируса.

Они составляют 3% населения, но при этом на них приходится 14% всех случаев заражения COVID-19, заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Пандемия напомнила всем нам о героическом ежедневном труде работников здравоохранения", - сказал он. "Работники здравоохранения составляют, по оценкам, 3% мирового населения, однако на них приходится 14% всех случаев инфицирования COVID-19", - констатировал глава ВОЗ.

Как подчеркнул гендиректор, особенно актуален вопрос обеспечения медработников защитными средствами от коронавируса. Он обратил внимание на тот факт, что в мире в каждом четвертом учреждении здравоохранения нет базового водоснабжения. В 47 наименее развитых государствах подача воды отсутствует в каждой второй больнице, поликлинике или медпункте. На решение проблемы водоснабжения, санитарии и гигиены в этих странах с 2021 по 2030 год потребуется $3,6 млрд, сообщил Гебрейесус. Каждый доллар, инвестированный в гигиену рук в мире, приносит $15 прибыли, так как снижается заболеваемость и смертность. "Иными словами, капиталовложения в водоснабжение, санитарию и гигиену - это не только правильное дело, но и разумное дело", - констатировал глава ВОЗ.

Гендиректор напомнил, что прямое воздействие COVID-19 на здоровье молодежи в мире "было в целом менее суровым", чем на здоровье других возрастных групп. Однако молодые люди, по его словам, "непропорционально сильно страдают от долгосрочных последствий пандемии". Среди таковых он назвал нарушение учебного процесса, уменьшение возможностей для трудоустройства, воздействие пандемии на физическое и психическое здоровье. "Более 1 млрд учащихся практически во всех странах столкнулись с закрытием школ. Каждый шестой из молодых людей в мире потерял работу", - отметил Гебрейесус.

Глава ВОЗ приветствовал активное участие молодых людей в мероприятиях по противодействию распространению инфекции. Он высказался в поддержку стартовавшей 14 декабря международной кампании ряда организаций, в том числе скаутских, по мобилизации молодежи на борьбу с пандемией.