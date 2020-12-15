https://news.day.az/world/1298329.html Число выздоровевших от коронавируса в Турции за сутки превысило 28 тыс. человек
Число выздоровевших от коронавируса в Турции за сутки превысило 28 тыс. человек
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) выздоровели 28 164 человека, общее число выздоровевших достигло 1 631 944.
Об этом, как передает Day.Az, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 1 866 345, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 29 617 тестов.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса скончались 229 человек, общее число жертв заболевания достигло 16 646.
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