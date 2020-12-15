https://news.day.az/world/1298345.html В Китае заявили о намерении Турции приобрести вакцину от COVID-19
В Китае заявили о намерении Турции приобрести вакцину от COVID-19
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в телефонной беседе с главой МИД КНР Ван И заявил, что китайская вакцина эффективная и безопасная, Турция будет ее закупать.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства КНР.
"Чавушоглу заявил, что турецкая сторона считает китайскую вакцину безопасной и эффективной, уже объявила, что произведет срочные закупки у Китая, готова усилить сотрудничество с Китаем по этому вопросу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД КНР.
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