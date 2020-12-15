https://news.day.az/world/1298351.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на востоке Турции.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземные толчки были зафиксированы в 00.58 по местному времени. Эпицентр располагался в 46 километрах к северу от города Ван. Очаг залегал на глубине девяти километров.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
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