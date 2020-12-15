В Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на востоке Турции.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 00.58 по местному времени. Эпицентр располагался в 46 километрах к северу от города Ван. Очаг залегал на глубине девяти километров.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.