https://news.day.az/world/1298360.html Количество случаев COVID-19 в мире превысило 73 млн
Число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 73 190 427 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Worldometers.info.
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 73 млн
Число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 73 190 427 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Worldometers.info.
По последним данным, количество инфицированных в США составило 16 942 822 человека, в Индии - 9 906 507 , в Бразилии - 6 929 409.
По данным сайта, от коронавируса скончались 1 627 900 человек, выздоровели - 51 324 489.
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