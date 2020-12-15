Количество случаев COVID-19 в мире превысило 73 млн

Число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 73 190 427 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Worldometers.info.



По последним данным, количество инфицированных в США составило 16 942 822 человека, в Индии - 9 906 507 , в Бразилии - 6 929 409.



По данным сайта, от коронавируса скончались 1 627 900 человек, выздоровели - 51 324 489.

