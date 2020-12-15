https://news.day.az/world/1298365.html Нидерланды вводят тотальный локдаун - на пять недель
Нидерланды вводят тотальный локдаун - на пять недель
Нидерланды вводят тотальный локдаун на пять недель - до 19 января. Об этом сообщил премьер-министр страны Марк Рютте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Нидерланды вынуждены уйти на изоляцию", - сказал Рютте.
Режим начинает действовать с сегодняшнего дня. Закроются магазины (кроме продуктовых), школы и университеты.
Рютте также призвал не выходить из дома без необходимости и отказаться от приема гостей.
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