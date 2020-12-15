Бывший пресс-секретарь Министерства обороны Республики Армения Шушан Степанян разводится с мужем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Аz, Степанян уже два месяца живет у родителей.

Отмечается, что Степанян предоставит справку о расторжении брака в суд общей юрисдикции Арабкир и Канакер-Зейтун до конца недели.