https://news.day.az/world/1298408.html Шушан Степанян разводится
Шушан Степанян разводится
Бывший пресс-секретарь Министерства обороны Республики Армения Шушан Степанян разводится с мужем.
Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Аz, Степанян уже два месяца живет у родителей.
Отмечается, что Степанян предоставит справку о расторжении брака в суд общей юрисдикции Арабкир и Канакер-Зейтун до конца недели.
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