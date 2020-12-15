Путин поздравил Байдена с победой на выборах

Президент России Владимир Путин поздравил кандидата от Демократической партии США Джо Байдена с победой в президентских выборах. Об этом сообщается на сайте Кремля во вторник, 15 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В телеграмме российский лидер пожелал избранному президенту всяческих успехов и выразил уверенность в том, что Россия и США "могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир".

"Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с Вами", - сказал Путин.

Он также отметил, что конструктивное российско-американское сотрудничество отвечало бы интересам народов обеих стран и всего международного сообщества.