Канада начала массовую вакцинацию против коронавируса

В Канаде в понедельник, 14 декабря, стартовала кампания с вакцинации против COVID-19. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что в первую очередь канадские власти намерены вакцинировать медицинских работников первого звена и обитателей домов престарелых. Для этого используют препарат Pfizer-BioNTech, первая партия которого прибыла в страну накануне.

Так, первую в Канаде прививку от COVID-19 получила Анита Квиданген - сотрудник службы личной поддержки в доме престарелых в Торонто.

По словам премьер-министра Джастина Трюдо, "это может быть только начало конца, но мы тем не менее чувствуем, что этой пандемии придет конец". При этом сам Трюдо тоже вакцинируется, когда появится шанс.

"Как только у меня появится шанс - как и у всех здоровых взрослых, - я сделаю это публично и с энтузиазмом", - цитирует министра агентсво.

По последним данным, в Канаде зафиксировано 468,9 тысячи случаев коронавируса, из них 379,5 тысячи закончились выздоровлением и 13 553 - смертью.