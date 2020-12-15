Протестующие окружили здание правительства Армении

В Ереване проходит акция протеста у здания правительства Армении. Они требуют отставки Никола Пашиняна с поста премьер-министра Армении, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Вероломный премьер-министр, мы пришли спросить тебя, смог ли ты спокойно спать ночью - с преданной кровью наших братьев, таким числом преданных тобой людей", - сказал один из протестующих.

После его слов участники акции начали скандировать: "Армения без Никола!".