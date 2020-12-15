https://news.day.az/world/1298477.html Протестующие окружили здание правительства Армении
Протестующие окружили здание правительства Армении
В Ереване проходит акция протеста у здания правительства Армении. Они требуют отставки Никола Пашиняна с поста премьер-министра Армении, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
"Вероломный премьер-министр, мы пришли спросить тебя, смог ли ты спокойно спать ночью - с преданной кровью наших братьев, таким числом преданных тобой людей", - сказал один из протестующих.
После его слов участники акции начали скандировать: "Армения без Никола!".
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