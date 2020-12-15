В США от COVID-19 умерло более 300 тысяч человек

В США с начала пандемии от осложнений коронавируса скончались 300 тыс. 586 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса в ночь на вторник, 15 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По его данным, всего в США число инфицированных на 03:30 вторника выросло до 16 млн 432 тыс. 408 человек, излечились более 6,3 млн.

Университет, который суммирует данные, поступающие из 191 страны и региона мира, сообщил, что в ночь на вторник общее число заразившихся коронавирусом на планете достигло 72 млн 702 тыс. 555, из них скончались 1 млн 619 тыс. 598, вылечились 47,5 млн.

В то же время портал Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, сообщил, что общее число инфицированных в 220 странах и регионах мира составило на в ночь вторник 73 млн 171 тыс. 533, летальные исходы зафиксированы в 1 млн 627 тыс. 254 случаях, выздоровели 51,2 млн.