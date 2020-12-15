Данные вакцины Moderna были похищены во время кибератаки

В результате хакерской атаки 9 декабря на Европейское агентство по лекарственным средствам, злоумышленники также получили доступ к документам о вакцинах Moderna. Об этом во вторник, 15 декабря, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Компания-разработчик вакцин от COVID-19 Moderna Inc. сообщила, что во время кибератаки 9 декабря хакеры получили доступ к файлам об их вакцинах.

Отмечается, что Европейское агентство по лекарственным средствам занимается проверкой вакцин от COVID-19, сейчас в учреждении работают над утверждением двух вакцин: BioNTech / Pfizer и Moderna.

BioNTech заявила о потере данных через день после кибератаки, а Moderna узнала о потере позже.

В компании отмечают, что в данных, представленных им в Агентство, не содержалось никакой персональной информации об участниках исследований, которая могла бы их идентифицировать.