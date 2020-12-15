AstraZeneca приобрела фармкомпанию за $39 млрд

Крупный шведско-британский производитель лекарств AstraZeneca приобрел американскую компанию Alexion Pharmaceuticals, занимающуюся разработкой препаратов для лечения редких заболеваний. Стоимость сделки составила 39 миллиардов долларов, пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Акционеры Alexion Pharmaceuticals получают по 60 долларов наличных и 2,12 американской депозитарной расписки AstraZeneca за каждую акцию.

После объявления о покупке акции AstraZeneca на лондонской бирже упали на 9%, тогда как акции Alexion Pharmaceuticals резко поднялись на 30%.

Покупку еще должны одобрить акционеры обеих компаний.

AstraZeneca специализируется на разработке лекарств от рака, сердечно-сосудистых заболеваний, болезней почек и обмена веществ, респираторных заболеваний. Alexion Pharmaceuticals имеет 11 экспериментальных препаратов для лечения редких заболеваний. Основным продуктом компании является Soliris, который лечит редкое заболевание крови.