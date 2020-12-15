Камера сняла, как пироманы сожгли автомобиль в Подмосковье

В Подмосковье ищут пироманов, которые под покровом ночи сожгли автомобиль во дворе жилого дома. Пока один из них следил за обстановкой, второй разбил стекло иномарки.

Тут же сработала сигнализация, которая спугнула хулиганов. Но они были твердо настроены завершить начатое, поэтому через несколько секунд вернулись. Правда, на этот раз в руках уже держали пластиковую канистру с горючей жидкостью.

Сильное пламя мгновенно охватило салон легковушки. Сигнализация разбудила владельца далеко не сразу, к тому моменту как приехали пожарные, спасать уже было особо нечего.

Машина выгорела практически полностью. Искать поджигателей будут среди знакомых автомобилиста, с которыми накануне он мог поссориться.